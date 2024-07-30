АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

В Приморском крае представлены все направления рыбной отрасли: добытчики белой рыбы, лососевики, переработчики, аквафермеры, трейдеры, перевозчики, порты и предприятия, оказывающие услуги по хранению рыбопродукции… Интересы этих компаний представляет Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, недавно отметившая очередной юбилей.

День рождения отраслевого объединения — 3 июня 1994 г. Тогда, 30 лет назад, группа предприятий при поддержке краевой администрации создала Ассоциацию рыбаков Приморья (АРП). Ее первым президентом стал Александр Платонов, имевший опыт похожей работы в объединении марифермеров и рыбаков-прибрежников края.

«То время — начало 90-х годов — было бурное и не совсем понятное. Все разваливалось на глазах, предприятия становились самостоятельными, ни на кого не замыкались, настоящего рулевого не было. На заседаниях рыбохозяйственного совета даже не могли точно сказать, кто сколько поймал, кто куда продал: то ли пошло все за границу, то ли на внутренний рынок — тогда даже такой статистики не было. Всесоюзное рыбопромышленное объединение «Дальрыба» прекратило свое существование, и каждая база флота, каждое предприятие в Приморском крае было вынуждено работать самостоятельно», — вспоминает Александр Платонов.

В этих условиях предприятия и объединились в АРП. Причем первоначально в состав ассоциации вошли в основном крупные и средние компании: большие считали себя достаточно сильными для решения собственных проблем.

АРП, как и другие отраслевые объединения, вступила во Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). «Мы участвовали в подготовке и проведении двух рыбацких съездов в Москве. Всё кипело, бурно развивалось, к нам действительно прислушивалась власть, и мы могли помогать своим предприятиям, так сказать, выживать в хаосе», — рассказывает Александр Платонов.

В 1996–1998 годах он работал заместителем председателя Комитета рыбного хозяйства администрации Приморского края, одновременно возглавляя ассоциацию. Большую поддержку отраслевому объединению оказал Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, который продолжил сотрудничать с ассоциацией как ТИНРО-Центр и теперь уже как Тихоокеанский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В мае 1996 года АРП была реорганизована в некоммерческую организацию — Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).

Главной ее задачей было обеспечение компаний квотами. «Боролись за то, чтобы квоты, особенно валютоемкие, не уходили куда-то на строну. Ведь появились, как тогда говорили, «диванные рыбаки», торговля квотами шла вовсю. И мы старались минимизировать потери от этих продаж», — подчеркивает Александр Платонов.

Спустя почти 10 лет с момента основания ассоциации он сменил должность, став первым вице-президентом АРПП. Возглавил ассоциацию председатель совета директоров компании «ТУРНИФ» Дмитрий Глотов. «Молодой парень, активный. Мне очень понравилось, что он никогда не выставлял своего мнения впереди мнения ассоциации», — замечает Александр Платонов.

По его словам, при Дмитрии Глотове ассоциация начала активнее себя проявлять, представители АРПП стали «чаще вхожи в высокие кабинеты». Говоря о союзниках ассоциации, Александр Платонов особо выделяет сенатора Людмилу Талабаеву, которая активно защищает интересы рыбаков на площадке Совета Федерации.

В марте 2007 г. на общем собрании АРПП был выбран новый президент ассоциации. Все единогласно одобрили кандидатуру гендиректора компании «Далькомхолод» Георгия Мартынова. Он продолжает возглавлять отраслевое объединение до сих пор. С марта 2011 г. первым вице-президентом ассоциации является Александр Васьков.

Сейчас в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья состоит более 30 организаций: тут и рыбаки, и переработчики, и порты, и перевозчики, и аквакультура… Разные сферы, разные и вопросы. Бункеровка, таможенное оформление, налоговое законодательство… Все это АРПП держит в зоне внимания.

О том, как ассоциация борется за обеспечение предприятий квотами, помогает добытчикам лососей, решает проблемы глубоководного промысла, выдвигает предложения по поставкам на внутренний и внешний рынки, читайте в полной версии статьи в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.