Форелеводы Поморья получили своих «рыбных докторов»

Шесть специалистов предприятий — участников Арктического рыбопромышленного кластера прошли обучение по направлению «Ихтиопатология» в Калининградском государственном техническом университете.

До сих пор в Архангельской области ихтиопатологи отсутствовали, сообщили Fishnews в пресс-службе областной АНО «Агентство регионального развития». Специалистов обучили благодаря мере господдержки при содействии центра кластерного развития агентства.

Теперь шесть специалистов из ряда предприятий обладают достаточными навыками в области мониторинга рыбы, в частности форели, и будут применять свои знания в работе, подчеркнули в агентстве.

Обучение проходило на условиях софинансирования с апреля по июнь в формате онлайн и включало курс дополнительной профессиональной переподготовки. Программа КГТУ охватывала основы микробиологии и паразитологии, ихтиопатологию, инфекционные заболевания рыб и ветеринарно-санитарную экспертизу рыб.

«Однако для повышения качества мониторинга необходима постоянная учеба. Центр кластерного развития планирует организовывать обучающие программы для форелеводов как по ихтиопатологии, так и по разведению форели», — отметил руководитель центра Александр Ипатов.

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