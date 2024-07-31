Полномочия Росрыболовства приведут в соответствие с новым законом

Правительство рассмотрит изменения в Положение о Росрыболовстве. В функциях ведомства потребовалось отразить поправки, внесенные в отраслевое законодательство.

Изменения в Положение о Федеральном агентстве по рыболовству правительство рассмотрит на заседании 31 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Напомним, что положение о Росрыболовстве утверждено постановлением от 11 июня 2008 г. № 444. В документе планируется учесть изменения, предусмотренные федеральным законом от 29 мая 2024 г. № 101.

Этот закон призван урегулировать вопросы определения видов водных биоресурсов и объемов их вылова в исключительной экономической зоне РФ в соответствии с международными договорами России на конкретный год, когда по этому поводу нет решений межгосударственных органов.

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