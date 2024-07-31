Краб Заполярья полетел в Китай напрямую

Из Мурманска в КНР отправлена прямым авиарейсом партия камчатского краба в 13,5 тонны. Такой логистический маршрут для живого краба опробовали впервые.

Ранее краб Заполярья ехал в Поднебесную более сложным маршрутом: сначала его везли в Москву наземным транспортом, а уже далее — самолетом в Китай.

Первый авиарейс Мурманск — Китай с камчатским крабом на борту продлился 13 часов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал группы компаний «Антей». Весь товар был проверен на качество и безопасность контролирующими органами.

Накануне морепродукт доставили с промысла в Мурманский порт. Затем морской деликатес перевезли на специальную передержку, где крабы прошли акклиматизацию в бассейнах с условиями, максимально приближенными к естественным. В день вылета «пассажиров» упаковали с соблюдением всех необходимых условий для их жизнедеятельности.

В ближайшем будущем планируется организовать еще несколько таких рейсов, говорится в сообщении группы компаний.

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