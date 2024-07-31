Краб Заполярья полетел в Китай напрямую
Из Мурманска в КНР отправлена прямым авиарейсом партия камчатского краба в 13,5 тонны. Такой логистический маршрут для живого краба опробовали впервые.
Ранее краб Заполярья ехал в Поднебесную более сложным маршрутом: сначала его везли в Москву наземным транспортом, а уже далее — самолетом в Китай.
Первый авиарейс Мурманск — Китай с камчатским крабом на борту продлился 13 часов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал группы компаний «Антей». Весь товар был проверен на качество и безопасность контролирующими органами.
Накануне морепродукт доставили с промысла в Мурманский порт. Затем морской деликатес перевезли на специальную передержку, где крабы прошли акклиматизацию в бассейнах с условиями, максимально приближенными к естественным. В день вылета «пассажиров» упаковали с соблюдением всех необходимых условий для их жизнедеятельности.
В ближайшем будущем планируется организовать еще несколько таких рейсов, говорится в сообщении группы компаний.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews