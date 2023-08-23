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ГК «Антей» успешно опробовала доставку живого краба в Китай. Фото пресс-службы группы компаний

Российский живой краб пробует новые способы доставки в Китай

В группе компаний «Антей» рассказали о собственной системе доставки в КНР живого краба с Северного бассейна. В схеме задействованы различные виды транспорта.

В рамках логистической системы, которую продумал «Антей», в течение 5-7 дней краб преодолевает дорогу от Мурманска до китайских городов Шанхая и Пекина.

Сейчас самый сезон промысла камчатского краба в Баренцевом море, рассказали Fishnews в группе компаний. Как только улов поступает в Мурманск, крабы отправляются в специальную передержку, чтобы снять стресс и приготовиться к дороге. Для транспортировки в Москву используются специальные автофуры, оборудованные системой жизнеобеспечения крабов, в каждой — 4 тонны живого морепродукта. Общий объем транспортировки составляет 40 тонн в неделю, а путь от Мурманска до Москвы занимает 30 часов.о словам вице-президента по развитию новых технологий и торговли ГК «Антей» Азамата Юсупова, логистическая цепочка очень сложная, затратная, но продуманная до мелочей. Каждый этап тестировался десятки раз, чтобы на стол конечного потребителя поступил самый качественный живой краб.

«Авиаперелет до конечного потребителя в Китае занимает около 20 часов, сегодня мы отправили 18 тонн живого краба. К сожалению, это не максимальный возможный объем. В этом году мы долго ждали внесения изменений в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, поэтому к вылову приступили на три недели позже. Это сильно ударяет по нашим показателям, но мы стараемся не сбавлять темпы», — рассказал Азамат Юсупов.

В новых экономических условиях опыт «Антея» стал передовым: промышленники освоили транспортировку Северным морским путем, автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Новая логистическая цепочка открыла прямой коридор между Мурманском и странами — покупателями живого краба, отметили в холдинге.

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  • ГК «Антей» успешно опробовала доставку живого краба в Китай. Фото пресс-службы группы компаний
  • Первая партия — 18 тонн живого краба. Фото пресс-службы ГК «Антей»
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