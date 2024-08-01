Рыбаки освоили к августу почти 3 млн тонн

На 31 июля общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями превысил 2,97 млн тонн. При этом более 22 млн тонн приходится на Дальневосточный бассейн.

В Северном бассейне освоено почти 315 тыс. тонн (+5,4% к уровню прошлого года), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в Западном бассейне поймали 52,2 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 18,6 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 47,5 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в общей сложности более 282,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

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