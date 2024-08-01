Акватории Якутии хотят распределить среди рыбопромышленников

В Якутии на конкурс выставили 29 участков для промышленного рыболовства (за исключением добычи анадромных, катадромных и трансграничных видов) на внутренних водных объектах. Заявки принимаются до 9 сентября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки площадью от 15 га до 6,8 тыс. га расположены на озерах и реках в Среднеколымском, Нижнеколымском, Жиганском, Усть-Янском, Верхневилюйском, Кобяйском и Мирнинском районах.

Перечни объектов промысла на РЛУ отличаются. В общем списке сиг, чир, карась, окунь, щука, налим, пелядь, голец, плотва, муксун, ряпушка, тугун, ленок, елец, хариус и язь.

Одним из критериев оценки заявок станет размер предлагаемой платы. Стартовые цены лотов составляют от 50 рублей до 21,8 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенный показатель освоения квот вылова, среднесуточное производство рыбопродукции и среднее количество работников у претендента за последние четыре года. Акватории предоставляются в пользование на 20 лет.

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