Уральские таможенники фиксируют «рыбный бум»

Уральское таможенное управление (УТУ) указывает на рост экспорта рыбы и морепродуктов в своей зоне ответственности. Таможенники рассказали и о наиболее популярных статьях поставок.

С начала года предприятия Уральского федерального округа экспортировали 4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, сообщили Fishnews в пресс-службе Уральского таможенного управления. Общая стоимость этих товаров превысила 7 млн долларов.

«Такой неочевидный для Уральского региона товар востребован за рубежом. В лидерах по поставкам — свежая и мороженая рыба, чаще всего ее покупают в Таджикистане и Казахстане. В этом году фиксируем значительный рост поставок сушеной, соленой и копченой рыбы в ОАЭ и Казахстан — соответственно в два и три раза больше по сравнению с прошлым годом», — отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Кроме того, в этом году с Урала в Белоруссию отправились первые партии моллюсков. А в Казахстан такие поставки увеличились почти на 90%. Также впервые в 2024 г. в Киргизию экспортировали охлажденное рыбное филе и фарш.

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