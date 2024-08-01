Тверским рыбоводам скорректируют объемы изъятия

Минсельхоз готовит изменения в методику определения минимального объема изъятия объектов аквакультуры на рыбоводных участках. Для Тверской области этот показатель предлагается снизить почти в десять раз.

Уточнить минимальный ежегодный удельный объем изъятия рыбной продукции при ведении индустриальной аквакультуры на Иваньковском водохранилище в Тверской области рекомендовала отраслевая наука.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в действующей редакции методики объем изъятия составляет 200 тонн с гектара. По оценкам Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО, эта цифра не соответствует фактическим показателям для региона.

В соответствии с рекомендациями Минсельхоз подготовил проект изменений в приказ об утверждении методики. Минимальный объем изъятия для Тверской области планируется установить на уровне 23 тонны на гектар.

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