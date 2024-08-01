У таможенного управления Северо-Запада сменился руководитель

С 1 августа начальником Северо-Западного таможенного управления назначен генерал-майор таможенной службы Николай Лагирев. Ранее эту должность занимал Александр Повод.

Николай Владимирович Лагирев окончил Восточно-Сибирский институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Службу в таможенных органах начал в 2001 г. в должности старшего оперуполномоченного Иркутской таможни, сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ.

В 2006 г. был заместителем начальника по правоохранительной деятельности Иркутской таможни Сибирского таможенного управления, с 2015 г. работал заместителем начальника Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления. С 2020 г. занимал должность заместителя начальника СЗТУ — начальника оперативной таможни.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалями «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За службу в таможенных органах» III, II, I степеней и другими ведомственными наградами.

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