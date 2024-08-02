Исследователи узнали больше о «населении» красных водорослей

Дальневосточные специалисты описали новый для науки вид эндофитных (живущих внутри других) диатомовых водорослей. Эта информация может быть полезной для рационального использования морских растительных ресурсов и охраны шельфа.

Исследователи Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН обнаружили несколько экземпляров красных водорослей Lukinia dissecta и Callophyllis perestenkoae с необычными темными пятнами на талломах. При исследовании этих пятен описан новый для науки вид морских эндофитных диатомовых водорослей — Pseudogomphonema lukinicum sp. nov. Stonik et Skriptsova, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВО РАН.

«Новый вид псевдогомфонема лукинская — шестой известный науке вид диатомей, живущий внутри тканей морских макроводорослей, и второй представитель рода Pseudogomphonema, ведущий эндофитный образ жизни», — отметила старший научный сотрудник лаборатории морской микробиоты ННЦМБ Инна Стоник.

Красные водоросли достаточно широко распространены в северной части Тихого океана. Там они преобладают по числу видов над бурыми и зелеными макроводорослями, являются сообществообразующими видами, многие виды имеют промысловое значение.

«Сведения о видовом составе водорослей и их таксономическом положении являются основополагающими при анализе региональных флор, их самобытности и путей формирования, а также основой для разработки вопросов рационального использования морских растительных ресурсов и охраны шельфа», — подчеркнули в пресс-службе.

В природных экосистемах морские макроводоросли и микроорганизмы, включая диатомовые водоросли, находятся в тесном взаимодействии, образуя природные ассоциации. Эндофиты широко распространены в природе, они заселяют практически любые органы, ткани растений. Большинство известных эндофитов — бактерии или грибы.

Сам термин «эндофитизм» описывает пространственные отношения между организмами, когда микроскопические организмы живут, глубоко внедрившись в ткани более крупных растений-хозяев, например водорослей-макрофитов.

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