Краб и гребешок Арктики поделились информацией с учеными

Специалисты Полярного филиала ВНИРО провели комплексные исследования прибрежных биоценозов. Экспедиция была посвящена изучению камчатского краба в Баренцевом море и исландского гребешка в Белом.

Район работ охватил обширную акваторию в территориальных и внутренних морских водах России, включая прибрежную зону мурманского побережья (от Варангер-фьорда до мыса Святой Нос и полуострова Канин) и Воронку Белого моря, сообщили Fishnews в пресс-службе ПИНРО.

В течение рейса специалисты изучали особенности и закономерности пространственного распределения камчатского краба, аспекты его биологии (размерный и половой состав, половозрелость, плодовитость, состояние покровов, болезни и паразитофауну), отбирали биологический материал для генетических проб, проводили драговую съемку исландского гребешка в Воронке Белого моря.

Также участники экспедиции осуществляли комплексные океанографические и гидробиологические исследования, наблюдали за распределением и численностью морских млекопитающих, собирали материалы для оценки загрязнения среды обитания.

Результаты экспедиции после дальнейшей обработки данных будут использованы при подготовке рекомендаций в области регулирования промысла и прогнозов различной заблаговременности.

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