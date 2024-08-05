Хабаровский край начнет добычу осенней кеты с 20 августа

В Хабаровском крае региональная комиссия по анадромным определила объемы и даты старта добычи осенней кеты в бассейне Амура и Амурском лимане для промышленного, любительского и традиционного лова.

В соответствии с рекомендациями отраслевой науки члены комиссии решили не определять места и объемы добычи осенней кеты для промысла в Амуре выше села Больше-Михайловское.

Согласно протоколу заседания, в бассейне реки Амур и северной части Амурского лимана выделено 1540 тонн осенней кеты для традиционного лова представителями коренных народов, 5238 тонн для промышленного рыболовства и 996 тонн — для любительского.

В южной части лимана объемы составляют 25 тонн для КМНС и 419 тонн для промышленников, сообщает корреспондент Fishnews.

Для промышленного рыболовства и организаторов любительской рыбалки лов осенней кеты будет постепенно открываться на группах участков с 20 августа по 5 сентября. На участках и в районах для традиционного рыболовства даты старта добычи осенней кеты варьируются от 20 августа до 13 сентября.

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