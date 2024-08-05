Россия прибавила в выпуске рыбных консервов и пресервов

Производство рыбных консервов в 2024 г. демонстрирует восстановительный рост после снижения и стагнации в предыдущие два года, отмечают аналитики Рыбного союза. Положительная динамика наблюдается и в выпуске пресервов.

Тенденции в производстве консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов высветил аналитический центр Рыбного союза, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал объединения.

За январь-июнь 2024 г. выпуск рыбных консервов увеличился на 15% к аналогичному периоду прошлого года, до 253 тыс. тонн. Тогда как в 2022 и 2023 г. производство находилось на одном уровне — 221 тыс. тонн.

Консервированных морепродуктов за первую половину 2024 г. стали выпускать вдвое больше — 8 тыс. тонн. Динамика отражает общий рост потребительского интереса к этой категории продукции, считают в Рыбном союзе.

Выпуск рыбных пресервов по итогам шести месяцев увеличился на 21,5% год к году, до 130 тыс. тонн, пресервов из морепродуктов — на 25%, до 20 тыс. тонн. Это свидетельствует о растущем спросе на морепродукты и в целом на продукцию, готовую к употреблению, заявили в отраслевом объединении.

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