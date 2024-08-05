Новую партию угря заселили в воды Калининградской области

Калининградское рыбоводное предприятие выпустило более 2,5 млн штук подрощенной молоди угря в Калининградский (Вислинский) и Куршский заливы. Программа по зарыблению этим видом рассчитана на 12 лет.

Компания «Гудфиш» проводила выпуски с 30 июля по 1 августа, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального агентства по рыболовству. За мероприятием следила специальная комиссия.

На время реализации программы запланирован ежегодный выпуск от 1,5 до 2,5 млн штук молоди угря. Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить естественные популяции этого ценного промыслового вида в водоемах Калининградской области.

«Через 4-5 лет выпущенная молодь достигнет промысловых размеров и пополнит промысловый запас заливов», — подчеркнули в агентстве.

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