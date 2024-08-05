Власти Югры будут участвовать в создании заповедных зон для рыбы

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре вопросы установления, закрытия рыбохозяйственных заповедных зон и изменения их границ будут отнесены к полномочиям регионального правительства. Такое решение приняла дума ХМАО.

Окончательное решение о формировании рыбохозяйственных заповедных зон и их границ принимает Минсельхоз РФ. Готовить биологическое обоснование таких решений для Югры будут власти автономного округа, сообщили Fishnews в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.

«Сегодня в Югре организована большая работа по восстановлению популяции различных видов рыбы, в которой участвуют региональные подразделения Федерального агентства по рыболовству и другие профильные структуры. Чтобы добиться долгосрочных результатов, мало просто выпустить в окружные водоемы миллионы мальков ценных пород, выведение которых, к слову, стоит немалых денег. Очень важно создать и поддерживать необходимые условия для воспроизводства популяции рыбы, в том числе сиговых и осетровых», — подчеркнул заместитель председателя комитета думы Югры по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Осадчук.

Он напомнил, что на территории рыбохозяйственных заповедных зон могут быть ограничены или вовсе запрещены разведка и добыча полезных ископаемых, судоходство, сплав и рубка леса, сброс сточных вод, возведение промышленных объектов, скотомогильников, полигонов ТКО в прибрежной зоне и другие виды деятельности.

Правительство ХМАО будет формировать заявления на определение границ таких заповедных водных территорий в регионе и направлять их в Министерство сельского хозяйства РФ для утверждения.

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