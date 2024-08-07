Чукотские предприятия заканчивают с лососем

Рыбаки Чукотского автономного округа близки к освоению выделенных для промышленного лова объемов тихоокеанских лососей — добыто более 250 тонн. Большая часть уловов предприятий в этом году приходится на нерку.

В 2024 г. промышленный лов тихоокеанских лососей на территории Чукотского автономного округа ведется только на юго-востоке — в районе сел Хатырка, Мейныпильгыно и поселка Беринговский. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, по состоянию на 4 августа предприятия выловили свыше 253 тонн тихоокеанских лососей. Объемы, выделенные для промышленного рыболовства, освоены на 88%.

По данным Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, на счету рыбаков 230 тонн нерки, 22 тонны кеты и 1 тонна горбуши. По сравнению с предыдущим «четным» годом уловы значительно снизились — в 2022 г. на аналогичную дату чукотские предприятия выловили 478 тонн нерки, 1899 тонн кеты и 8 тонн горбуши. Сокращение объемов добычи во многом связано с запретом в текущем году промышленного рыболовства лососевых в Анадырском лимане.

Для традиционного рыболовства в ЧАО на путину 2024 г. распределено более 557 тонн тихоокеанских лососей. Еще почти 19 тонн разрешено добыть рыбакам-любителям

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