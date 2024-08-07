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Сотрудники научного отдела заповедника «Курильский» производят промеры выброшенного на берег командорского ремнезуба. Автор фото: Александр Яковлев

Останки трех ремнезубов нашли на Кунашире

В Сахалинской области на побережье Кунашира выбросило туши командорских ремнезубов. По словам специалистов, такие редкие находки представляют большую ценность: у науки мало сведений об этих «краснокнижных» млекопитающих.

В российских водах живых ремнезубов еще не видели. Однако иногда на берегу находят останки этих животных.

Первого кита обнаружили 3 августа на побережье полуострова Весловский. Фото находки отправили специалисту по китообразным д.б.н. Ольге Филатовой. Она предположила, что это — командорский ремнезуб.

На следующий день сотрудники научного отдела заповедника «Курильский» выехали на место выброса, чтобы сделать морфометрические промеры и взять образцы тканей. Биоматериал был передан в Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова для определения пола и видовой принадлежности.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе заповедника, длина тела найденной особи составила 4,35 м. «Взрослые ремнезубы, как правило, больше 5 м. Поэтому это может быть как молодая самка, так и молодой самец, у которого пока не прорезались зубы», — отметила Ольга Филатова.

Примечательно, что на коже ремнезуба были отметины, похожие на укусы светящейся акулы. Подобные отметины сотрудники заповедника уже замечали на теле выброшенного на берег кита Минке в 2021 г. Однако, по мнению ученых, такие раны с крайне малой долей вероятности могли привести к смерти.

На голове животного были и другие раны. Предположительно, они появились уже после гибели и были оставлены лисицами и птицами.

Тела еще двух китов нашли 5 августа возле устья реки Серноводка. Специалисты подтвердили, что это — командорские ремнезубы. Как и в других случаях, причины смерти животных остаются неизвестными.

Ремнезуб занесен в Красный список МСОП (Международного союза охраны природы), в Красную книгу России и Камчатки, а также в Приложение 2 СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

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Fishnews

  • Сотрудники научного отдела заповедника «Курильский» производят промеры выброшенного на берег командорского ремнезуба. Автор фото: Александр Яковлев
  • Отметины, оставшиеся, предположительно, от укусов светящейся акулы. Автор фото: Сергей Стефанов
  • Тело одного из двух командорских ремнезубов на побережье Тихого океана, недалеко от устья реки Серноводка. Автор фото: Нугзари Микава
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