Утопающим в Печоре помогли рыбинспекторы и полицейские

В Республике Коми сотрудники рыбоохраны и полиции достали из реки Печоры тонущих рыбаков. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

ЧП произошло во время совместного патрулирования Печоры полицией и рыбинспекторами на территории Усть-Цилемского района, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Коми.

Рыбинспекторы Михаил Уляшов и Алексей Юдин, а также полицейские Кирилл Власов и Андрей Безгачев заметили движущуюся по руслу лодку, которая шла на большой скорости в условиях сильного волнения. На борту находились двое мужчин. После того, как лодку накрыло волной, она ушла под воду.

Правоохранители поспешили на помощь и достали тонувших рыбаков из реки. Спасенным поставили на берегу палатку, укутали их в термоодеяла и напоили горячим чаем. От медицинской помощи граждане отказались.

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