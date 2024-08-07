На Херсонщине взяли креветочных браконьеров

В Херсонской области полицейские и спецназ Росгвардии задержали двоих подозреваемых в незаконном вылове черноморских креветок. Сумма причиненного водным биоресурсам ущерба оценивается более чем в 26,5 млн рублей.

Двое местных жителей осуществляли запретный промысел в заповедной зоне на берегу Азовского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе Росгвардии. По данным МВД, злоумышленники знали о действующем запрете на вылов креветки.

Изъято свыше 320 кг креветок, а также лодка и запрещенные орудия лова. Возбуждено уголовное дело.

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