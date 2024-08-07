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Нерестовый ход кеты на Дальнем Востоке

Колыма приступает к добыче кеты

В Магаданской области освоено уже около 7,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов (64% от прогнозной величины). Большая часть добытого приходится на горбушу, но сейчас в регионе начинает активнее ловиться кета.

Горбуши поймали 5,7 тыс. тонн, кеты — 1,5 тыс. тонн, гольцов — почти 200 тонн, нерки — 3 тонны, а кижуч только начинает попадаться в уловах, сообщил Fishnews руководитель областного департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.

Активный ход горбуши в регионе почти закончился, начинает больше ловиться кета. Основным районом промысла остается залив Шелихова, где осваивается около 80% объема промышленного вылова. Любительское и традиционное рыболовство же сконцентрировано на водоемах Тауйской губы.

«Четный ряд лет для Магадана является «низкоурожайным» по подходам основного промыслового вида — горбуши. В цикличном 2022 году суммарный вылов лососей в Магаданской области составил только 5 тыс. тонн, тогда как в 2023 году в области выловили в три раза больше лососей. Между тем прогноз подходов на текущий год более оптимистичный. Это позволило открыть промышленное рыболовство в Тауйской губе, не оставив без работы предприятия и жителей самого рыбацкого Ольского района», — обратил внимание Андрей Таболин.

Он напомнил, что первоначальные объемы разрешенного вылова составили почти 8,5 тыс. тонн, из которых 4,8 тыс. тонн приходилось на горбушу. Хороший подход этого лосося был отмечен уже в самом начале путины, что позволило Магаданскому филиалу ВНИРО обосновать для региона «добавку» — сначала в 1 тыс. тонн, через неделю еще на 2 тыс. тонн.

Таким образом, общий объем возможного вылова горбуши для Магаданской области составляет сегодня 7,8 тыс. тонн. В путине участвуют 30 рыбопромысловых предприятий, работающих на 56 участках.

Глава департамента обратил внимание, что хорошие подходы лососевых в нерестовые реки Магаданской области в этом году связаны в том числе с довольно жесткими мерами регулирования, которые были предприняты в цикличном 2022 г. Тогда был введен полный запрет на промысел в северо-восточной части Тауйской губы, а для других видов рыболовства в Тауйской губе периоды пропуска достигали пяти проходных дней в неделю.

«В текущем году проходные дни повсеместно установлены в Тауйской губе, которая омывает самые густонаселенные районы Магаданской области, и в некоторых водоемах залива Шелихова. Следует отметить, что количество дней пропуска увеличивается после рунного хода горбуши, чтобы пропустить на нерестилища более малочисленные виды тихоокеанских лососей, такие как кета и кижуч», — рассказал Андрей Таболин.

Для осуществления традиционного рыболовства представителям коренных народов выделили свыше 430 тонн лососей — на 50 тонн больше, чем в высокоурожайном 2023 г. Объемы получили как физические лица, так и родовые общины, рыбачащие на участках.

Для организации любительского рыболовства в регионе ежегодно выделяется около 200 тонн лососей. «В текущем году работает 18 участков, которые посетили уже около 20 тыс. человек. Реализовано почти 8 тыс. путевок. Рыбаки-любители ждут «трофейную» рыбу — кижуча, который активно подходит на нерест в реки Магаданской области в конце августа», — отметил руководитель департамента.

Он добавил, что в рамках соглашений, заключенных между региональным правительством и предприятиями — участниками лососевой путины, рыбаки принимают активное участие в различных социальных проектах и «ярмарках выходного дня», традиционно проходящих в Магадане и районах. Так, горбуша в свежем и охлажденном виде продается по 100 рублей за штуку. Продолжает формироваться резерв для обеспечения торговли рыбой по социальным ценам и в зимний период.

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НазадМетки: кижучлососьмагаданская областьправительство
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