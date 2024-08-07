Вопросы импортозамещения судового оборудования обсудят на Ship Tech Global

В рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге будет организована специализированная экспозиция судостроения, судоремонта, оборудования и портовой инфраструктуры Ship Tech Global. Ее деловая программа начнется с круглого стола по вопросам импортозамещения оборудования 17 сентября.

Круглый стол «Импортозамещение в судостроении — планы или реальность» пройдет в конференц-зоне F1 павильона F с 10:00 до 12:00, сообщили Fishnews в пресс-службе компании — оператора форума и выставки Expo Solutions Group.

Участие в мероприятии примут представители Минпромторга, проектно-конструкторских бюро, судостроительных предприятий и производителей оборудования. Стороны обсудят, с какими сложностями они сталкиваются при выполнении заказов на новые суда в рамках реализации положений постановления правительства от 17 июля 2015 г. № 719 (оно регулирует вопросы отнесения промышленной продукции к российской).

Планируется рассмотреть как организационные, так и технологические аспекты подтверждения производства российской промышленной продукции. Предполагается, что уникальный опыт каждого участника и открытое обсуждение помогут оптимизировать действия при реализации положений постановления и выработать предложения по изменению утвержденных этим документом критериев.

Необходимость достижения технологического суверенитета в российском судостроении стала особенно актуальна в условиях санкций. Это относится как к судостроению в целом, так и к производству общего и специализированного оборудования для флота. Поставки через третьи страны ситуативно помогли сектору продолжить функционирование, однако растущие риски вторичных ограничений повышают возможные издержки верфей. Именно поэтому вопросы производства и сертификации отечественного оборудования станут одними из основных как в экспозиции, так и в бизнес-программе Ship Tech Global, отмечают организаторы.

Ship Tech Global будет работать все дни VII Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге 17-19 сентября.

Подробнее о расписании мероприятий деловой программы можно узнать на официальном сайте: https://seafoodexporussia.com/businessprogram

Рекламодатель — ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Реклама