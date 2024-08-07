Для поставок краба в Китай опробуют электронную систему

С 1 сентября Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства приступит к пилотной эксплуатации электронной системы по оформлению и утверждению сертификатов происхождения для экспорта крабов и продукции из них в Китай.

Информация об этом опубликована на сайте СКТУ и адресована участникам внешнеэкономической деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что у России и Китая есть межправительственное соглашение, направленное на сохранение водных биоресурсов. Документ предусматривает подтверждение легальности продукции из ВБР, идущей в КНР, специальным сертификатом. Российская и китайская стороны проработали вопрос перехода на электронную систему получения сертификатов происхождения.

Россия рассчитывает в ближайшее время полностью перейти на цифровой документооборот в сфере подтверждения законности происхождения продукции из водных биоресурсов в торговле с Китаем, рассказал в июне на площадке ПМЭФ заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

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