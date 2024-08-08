Ученые продолжают собирать информацию об алтайской артемии

Специалисты Алтайского филиала ВНИРО провели очередной мониторинг на гипергалинных озерах края. С 22 июля по 3 августа ученые исследовали 32 водных объекта.

Комплексные исследования проводят в рамках госзадания. Как рассказали Fishnews в пресс-службе АлтайНИРО, на 20 из исследуемых водоемов ученые провели мониторинг водных биоресурсов, на 12 объектах — рекогносцировочные исследования.

Цель работ — оценка условий обитания и полового созревания артемии второго поколения, а также перспективы дальнейшего развития популяции. Для этого специалисты отобрали гидробиологический и гидрохимический материал, провели фенологические наблюдения, определили плодовитость на живом материале артемии из 12 водоемов.

Материал отправили в лабораторию для анализа. Полученные данные лягут в основу прогноза состояния популяции артемии на ближайшие годы.

Ученые отметили, что по сравнению с июнем уровень воды незначительно снизился, на некоторых водоемах он практически не изменился. Из-за этого почти на всех гипергалинных озерах несущественно увеличилась соленость.

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