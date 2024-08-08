На Камчатке попался лососевый браконьер с богатым уловом

В Усть-Большерецком районе Камчатского края полицейские и рыбинспекторы задержали нелегального добытчика лосося. По данным правоохранителей, сумма нанесенного ущерба составляет почти 1 млн рублей.

Рейд проводился в рамках операции «Путина — 2024». Ранее судимого жителя города Елизово взяли на берегу реки Большой.

«С помощью жилковой сети он выловил 367 экземпляров горбуши, 21 кету и 14 нерок, не имея на это соответствующего разрешения. Также у браконьера изъяли более 14 кг икры горбуши. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил более 950 тыс. рублей», — рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Рыба, икра и орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Расследование продолжается.

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