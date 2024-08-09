Нелегальный лов амурской кеты принес браконьерам условные сроки

В Хабаровском крае вынесли приговор трем жителям Николаевска-на-Амуре, занимавшимся нелегальной добычей кеты. По данным правоохранителей, причиненный ущерб превысил 1,2 млн рублей.

Фигуранты признаны виновными по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что в сентябре прошлого года мужчины, находясь на миграционных путях в местах нереста лосося, при помощи катера и сети поймали 60 экземпляров амурской осенней кеты.

В ходе предварительного расследования на денежные средства соучастников был наложен арест, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД.

Суд назначил каждому виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Ущерб взыскан со всех фигурантов солидарно, отметили в полиции.

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