Пару акваторий Вологодчины предлагают аквафермерам

Два участка под индустриальную аквакультуру в Вологодской области выставили на аукцион. Заявки можно подать до 13 сентября.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, рыбоводные участки находится в Кадуйском и Белозерском муниципальных округах.

Первый РВУ расположен на реке Суда. Его размер — 4,2 га, стартовая стоимость — 13,4 тыс. рублей. Второй участок, площадью 10 га, находится на озере Кожино. Начальная цена этого лота составляет 32 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 26 сентября в Санкт-Петербурге. С победителями заключат договоры сроком на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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