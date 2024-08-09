Семгу Мурмана не ждет богатое пополнение

Численность молоди атлантического лосося в реках Умба и Варзуга находится на низком уровне. К таким выводам пришли специалисты ВНИРО по итогам июльских исследований в бассейне Белого моря.

Работы выполнили сотрудники Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и департамента анадромных рыб Центрального института ВНИРО. Во второй половине июля они провели исследования в беломорских реках Кольского полуострова, включая реки Умба и Варзуга. В задачи ученых входила оценка численности и условий обитания молоди атлантического лосося (семги).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, по итогам исследований специалисты заключили: численность молоди в обеих реках находится на низком уровне.

Полученные данные помогут оценить перспективы динамики количества производителей семги и выработать меры регулирования промысла, направленные на увеличение рыбных запасов.

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