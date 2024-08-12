Суда и рыбокомбинаты Хабаровского края пополнили реестр экспортеров

Пять судов и два рыбоперерабатывающих комбината в Хабаровском крае прошли проверку ветеринарных властей на соответствие требованиям стран-импортеров.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора и НЦБРП обследовали пять несамоходных судов для переработки и два рыбокомбината, рассказали Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

Выездные обследования предприятий проводились в июле по заявкам рыбопромышленных предприятий «Тихоокеанский флот», «ДВ Море-Ресурсы» и «РК Восточное» в Николаевском районе Хабаровского края.

Оценивалось соответствие объектов требованиям КНР, Республики Корея, Азербайджана и стран ЕС.

«Особое внимание уделялось соблюдению системы менеджмента безопасности при производстве рыбной продукции, проведению лабораторных исследований по определению остатков вредных и запрещенных веществ, регламентированных законодательством зарубежных стран», — отметили в пресс-службе.

Обследование показало, что все предприятия соответствуют требованиям стран-импортеров.

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