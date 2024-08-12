Ритейл обяжут быстрее расплачиваться за «скоропорт»

В закон о торговле вносятся поправки, направленные на ускорение оплаты торговыми сетями скоропортящейся продукции при электронном документообороте. Таким образом предполагается поддержать производителей и повысить доступность продуктов для граждан.

Закон с корректирующими поправками — ФЗ от 8 июля 2024 г. № 301 — официально опубликован и вступит в силу с 1 марта 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно действующей редакции закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», поставленные продукты со сроком годности менее десяти дней должны быть оплачены не позднее чем через восемь рабочих дней с момента получения. При этом срок оплаты скоропортящихся товаров (хлеб, охлажденные и фасованные рыба и мясо, субпродукты и прочее) значительно превышает срок их оборачиваемости, обратили внимание в Федеральной антимонопольной службе.

«Такая отсрочка платежей является бесплатным кредитованием торговли со стороны производителей и приводит к необходимости привлечения поставщиками дополнительных заемных средств, что влияет на себестоимость продукции», — прокомментировали в пресс-службе ФАС РФ.

Принятый закон сокращает до четырех рабочих дней предельный срок оплаты продовольственных товаров со сроком годности пять и менее дней в случае, если в договоре поставки предусмотрен электронный документооборот.

«Сокращение срока оплаты скоропортящихся продуктов окажет существенную поддержку производителям, что повысит доступность продовольственных товаров для граждан», — подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

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