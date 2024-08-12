Наука создает базу для промысла крымской анадары

В Керчи специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО испытывают экспериментальные драги для промысла анадары. Также ученые исследуют условия хранения этого моллюска и готовят технологии его переработки.

Впервые анадара была отмечена в Азово-Черноморском бассейне в 1980-е гг. Ее численность уже достигла промысловых значений, обратили внимание специалисты.

Анадара — единственный двустворчатый моллюск, кровеносная система которого содержит гемоглобин. Благодаря высокому содержанию железа и цинка, анадару можно рассматривать как перспективное сырье для разработки функциональных продуктов питания.

Однако ряд причин препятствует распространению промысла этого моллюска. Одна из них — способность анадары зарываться в ил, что не позволяет использовать стандартные донные драги.

Для решения задачи сектор орудий лова отдела «Керченский» АзНИИРХ разработал ряд экспериментальных орудий лова, позволяющих ловить даже зарывшихся в грунт моллюсков.

В начале августа в Керченском проливе и Азовском море начались работы по тестированию экспериментальных драг. Первые результаты апробации в полевых условиях уже показали эффективность этих орудий, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Работы продолжаются, но они не будут ограничены драгами. Добытые моллюски поступают в лабораторию сектора технологий переработки водных биоресурсов. Там проводятся исследования по созданию пищевой продукции (в том числе гидролизата), а также оценивают условия хранения анадары в живом виде.

Таким образом планируется открыть перспективы по выпуску новых продуктов, поддерживающих здоровье человека, и расширить ресурсную базу промысла в Азово-Черноморском бассейне.

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