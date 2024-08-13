Экономия на рыбацкой путевке ударила по карману колымчанина

В Магаданской области житель поселка Палатка обвиняется в нелегальной добыче лосося на рыболовном участке. По данным правоохранителей, мужчина спиннингом поймал 110 горбуш и одного гольца.

Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное пунктами «а» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов, совершенный с причинением крупного ущерба, на миграционных путях к местам нереста).

По версии дознания, в июле мужчина рыбачил на берегу реки Ола в границах рыболовного лицензионного участка «Ольский» без соответствующего разрешения. Как рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, нарушитель использовал спиннинг, оснащенный блесной с двумя трехподдевными крючками.

В надзорном ведомстве отметили, что причиненный ущерб превысил 100 тыс. рублей, его обвиняемый возместил в ходе расследования.

Дело передано в Ольский районный суд.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews