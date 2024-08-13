На второе место по уловам лососей вышла Сахалинская область

По данным на 11 августа, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 174,5 тыс. тонн. В Камчатском крае поймано более 113,7 тыс. тонн.

Горбуши рыбаки Камчатки добыли около 69 тыс. тонн. По общим уловам тихоокеанских лососей лидирует Камчатско-Курильская подзона, где добыли около 44 тыс. тонн. В Карагинской подзоне вылов составил порядка 42,9 тыс. тонн.

На второе место по уловам вышла Сахалинская область. Согласно данным, которые приводит ВНИРО, в островном регионе поймано более 25,5 тыс. тонн. Основные уловы традиционно обеспечивает Восточно-Сахалинская подзона — свыше 18 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

В Хабаровском крае общий вылов составил около 25,4 тыс. тонн. Почти 17 тыс. тонн при этом рыбаки взяли на материковом побережье Охотского моря — в последние годы эти районы дают краю основные объемы лосося.

В Магаданской области поймано около 7,6 тыс. тонн, в Приморском крае — более 1,8 тыс. тонн, на Чукотке — 274 тонны.

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