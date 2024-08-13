Права на промысел в бассейне Енисея разыграют на торгах

В Красноярском крае на аукцион выставили 10 долей квот на промышленный лов ценных видов рыб в реках и озерах бассейна Енисея. Заявки принимаются до 20 сентября.

Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, участникам предлагаются пять долей квот вылова сига, три — пеляди, по одной — тугуна и чира. Стартовые цены лотов составляют от 600 рублей до 21 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 10 октября в Красноярске. Доли предоставляются на 9, 10, 12 и 15 лет.

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