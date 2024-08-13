Рыбные запасы Верхнего Дона хотят нарастить выпусками

Специалисты Волгоградского филиала ВНИРО провели экспедицию на Битюг (левый приток Дона) в границах Воронежской области. Специалисты обследовали нижний участок реки для определения приемной емкости и объектов выпуска рыбной молоди.

Искусственным воспроизводством планируется повысить рыбопродуктивность Битюга и всего участка Верхнего Дона. Ученые работали по госконтракту с министерством природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВолгоградНИРО, на трех участках — у сел Лосево, Шестаково и хутора Бобров — выполнены натурные исследования. Экспедиционная группа провела гидрологические наблюдения. Взяты пробы для гидрохимического, гидробиологического и ихтиологического исследований, а также образцы околоводной жесткой растительности для определения их сырой биомассы.

Выполнено восемь ловов мальковой волокушей, отобрано 12 проб по кормовой базе, а также выполнено четыре укоса для определения зарастаемости водоема.

В уловах зафиксировано 12 видов рыб, доминировали уклейка и плотва. У Лосево отмечены сеголетки рыбца. Это свидетельствует о его успешном нересте на нижнем участке Битюга, обратили внимание специалисты.

Получены актуальные сведения по кормовой базе (зоо- и фитопланктону, бентосу), погруженной и жесткой водной растительности, а также гидрологические сведения (глубина, водообмен, сезонные изменения температуры и другие данные).

Собранный материал проходит камеральную обработку в лабораториях филиала.

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