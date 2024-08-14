Экспорт продукции АПК поддержат новым проектом

Министерство промышленности и торговли подготовило новый национальный проект по развитию экспорта, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. В состав нацпроекта войдет и федеральный проект по поставкам продукции АПК.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Международная кооперация и экспорт напрямую влияют на динамику многих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг подчеркнул глава правительства. «Эта сфера имеет ключевое значение для российской экономики», — заявил Михаил Мишустин.

Власти рассчитывают, что к 2030 г. объем несырьевого неэнергетического экспорта возрастет на две третьих по отношению к уровню прошлого года — до показателя порядка 21,12 трлн рублей.

Поставки продукции агропромышленного комплекса предполагается увеличить не менее чем в полтора раза по сравнению с показателем 2021 г. Их объем должен превысить 4,7 трлн рублей.

«Такие изменения надо подкрепить формированием сети устойчивых партнерств с другими, прежде всего опорными для нас странами. Созданием необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической кооперации и освоения новых рынков», — перечислил глава правительства.

В состав национального проекта войдут четыре федеральных. Первый коснется промышленных товаров, второй — продукции АПК, третий — функционирования системы инструментов развития внешнеэкономической деятельности в целом. Четвертый будет направлен на создание зарубежных механизмов поддержки.

«Они будут призваны обеспечить производственную и кооперационную связанность с дружественными странами. Речь идет о разных торгово-логистических центрах, промышленных зонах, ремонтных структурах и других», — добавил Михаил Мишустин.

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