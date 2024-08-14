Наука оценила перспективы расширения промысла трубачей

Магаданские ученые завершили мониторинг промысла трубачей в Северо-Охотоморской подзоне. Полученные данные помогут актуализировать оценку запасов брюхоногих моллюсков и разработать рекомендации по их рациональной эксплуатации.

Работы по мониторингу промышленного лова трубачей специалисты Магаданского филиала ВНИРО выполняли на борту судна «Александр Шалин» («Маг-Си Интернешнл»). Исследования проводились в период с июня по август в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря, где находится одна из самых продуктивных концентраций брюхоногих моллюсков Мирового океана.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, в ходе мониторинговых работ ученые собрали данные о биологическом состоянии и пространственном распределении основных промысловых видов брюхоногих моллюсков. Проведены биологические анализы более чем 30 тыс. экземпляров трубачей.

Помимо мониторинга в традиционном районе лова трубачей во время рейса выполнялись поисковые работы для расширения акватории добычи. Сотрудники института изучили скопления глубоководных видов трубачей и оценили возможности вовлечения в промысел слабо или вовсе не использованных ранее концентраций моллюсков.

По информации Магаданского филиала ВНИРО, на 2025 г. запланированы экспериментальные исследования по выживаемости моллюсков, чтобы отработать биотехнику их содержания при транспортировке в живом виде.

Полученные в ходе мониторинга материалы планируется использовать для актуализации оценки запасов трубачей, в том числе в целях расширения акватории промысла и подготовки прогнозов ОДУ. Собранные учеными данные также станут основой для разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов брюхоногих моллюсков.

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