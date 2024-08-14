ТИНРО указывает на мезопелагический резерв

Мезопелагические объекты дальневосточных морей являются резервной сырьевой базой для промысла, обращает внимание Тихоокеанский филиал ВНИРО. Ученые собираются разработать орудия добычи и методики получения технической продукции из таких рыб.

На заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО представили результаты исследования данных, собранных экспедицией на НИС «ТИНРО» в мае-июле. Район рейса включал тихоокеанские воды Курильских островов и северо-западную часть Тихого океана.

Специалисты проанализировали актуальную информацию о лососях, пелагических и мезопелагических рыбах, головоногих, кишечнополостных, зоопланктоне. А также сведения о состоянии среды обитания массовых видов нектона, его распределении, качественном и количественном составе в летний период.

Анализ данных мониторинга за последние годы продемонстрировал наличие системных изменений, влияющих на выживание горбуши в морской период развития. Это выражается в изменении доли возврата лосося по сравнению с численностью молоди, учтенной осенью. Решено скорректировать подходы к прогнозированию с учетом актуальных факторов, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Наука отмечает стабильные запасы тихоокеанской популяции сардины-иваси. Однако специалисты обращают внимание: в предыдущий период высокой численности сардины одним из индикаторов предстоящего снижения стало изменение биологических характеристик рыбы — жирности и размерного состава. Поэтому ТИНРО продолжит мониторинг и всесторонний анализ численности и биомассы пелагических объектов промысла (иваси, сайры, скумбрии, анчоуса).

Мезопелагические объекты дальневосточных морей (например, японский нотоскопел Notoscopelus japonicus) являются резервной сырьевой базой, подчеркнули в филиале. По мнению ученых, эту базу целесообразно использовать для производства технической продукции — кормов для нужд аквакультуры и сельского хозяйства.

«Промысел таких биоресурсов в настоящее время ограничен из-за отсутствия орудий добычи и производственных мощностей. Если через 5-10 лет численность промысловых скоплений иваси снизится, освободятся добывающие суда, жиромучные заводы для вылова и переработки мезопелагических рыб», — отметили в ТИНРО.

В филиале планируют оценить перспективы использования этих гидробионтов и разработать специализированные орудия добычи, а также методики получения технической продукции из мезопелагических рыб.

«Многолетние комплексные исследования морских и океанических экосистем дальневосточными учеными создали предпосылки для полноценного использования этих ресурсов», — резюмировали в филиале.

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