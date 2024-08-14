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Открой личный цифровой офис на fishplace.ru и повысь результативность выставки. Изображение предоставлено командой Fishplace

Как повысить результативность выставки при помощи цифровых технологий

Отраслевые выставки и форумы помогают рыбным компаниям найти новых партнеров, но часто со временем связь с потенциальными клиентами теряется. Чтобы избежать этого, Fishplace предлагает воспользоваться новой функцией — подпиской на рыбу.

Сейчас компании активно готовятся к Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia. На мероприятии компании смогут показать свои товары и услуги и даже найти новых потенциальных клиентов.

«Знакомясь на выставке, люди обычно полны стремлений и амбиций. Они договариваются о сотрудничестве, обмениваются контактами, но со временем энтузиазм стихает, а связь теряется, — отмечает основательница платформы «Фишплейс» Юлия Беликова. — Нам хочется, чтобы благодаря Fishplace отраслевые мероприятия стали результативнее для рыбных компаний».

Повысить конверсию посетителей стенда поможет цифровой офис на fishplace.ru. Потенциальные покупатели смогут прямо на выставке сделать заказ. А если нужной продукции нет в наличии, то сервис даст клиенту возможность «подписаться» на рыбу и, когда она появится в продаже, пришлет ему уведомление.

Как отметила собеседница Fishnews, этот механизм повышает вероятность встречи спроса с предложением. А значит, увеличивается и шанс успешной сделки.

«Мы предлагаем продавцам оформить ссылку на свой цифровой офис QR-кодом на визитке. Тогда покупатель сможет тут же перейти на страницу поставщика на электронном оптовом рынке «Фишплейс», ознакомиться с ассортиментом и купить рыбу онлайн или подписаться на нее, — уточнила Юлия Беликова. — Таким образом, обладатели личного кабинета на Fishplace могут делиться ссылкой со своими контрагентами и получать заказы напрямую в их личный онлайн-офис. При этом для клиентов наших пользователей использование платформы будет абсолютно бесплатным, без скрытых комиссий».

Часть компаний — участниц выставки уже оформили личные цифровые офисы и начали наполнять их информацией о своих товарах, рассказали создатели платформы. Сейчас команда «Фишплейс» предлагает участникам выставки бесплатно открыть свой офис на fishplace.ru. Сделать это можно, отправив заявку или связавшись с командой разработчиков.

fishplace.ru

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