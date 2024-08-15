Российский краб улучшил позиции на рынке Южной Кореи

В первом полугодии российские компании экспортировали в Республику Корея 9,4 тыс. тонн различных видов краба на общую сумму 177 млн долларов. Данные южнокорейской статистики проанализировала ВАРПЭ.

Мороженых крабов поставлено 4,4 тыс. тонн на 40,9 млн долларов, живых и охлажденных — 5 тыс. тонн на 136,1 млн долларов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, стоимость краба из РФ все еще меньше, чем в 2021 и 2022 гг., но средние цены постепенно начали расти. Так, по сравнению с первой половиной 2023 г. средняя стоимость отечественных мороженых крабов выросла почти на 2%, живых и охлажденных — на 16%.

В натуральном выражении на Россию приходилось 39,6% от всего корейского импорта крабов, который по итогам первого полугодия достиг 23,8 тыс. тонн. В денежном выражении — 79,1% от 223,7 млн долларов.

Отраслевое объединение отмечает, что в этом году Южная Корея сократила закупки крабов: на 12,84% — в натуральном выражении и на 15% — в денежном. При этом российской импорт при снижении объема на 20% в деньгах сократился только на 14%. Компании РФ не только сохранили свою долю на корейском рынке живого краба, но и почти на 4% увеличили долю в секторе мороженого краба, подчеркивают в ассоциации.

ВАРПЭ обращает внимание: российские рыбаки — лидеры по поставкам премиальных видов крабов, что позволяет РФ удерживать существенную долю мирового рынка в денежном выражении. Объем российского экспорта краба в прошлом году достиг 1,8 млрд долларов, что, по оценкам ассоциации, составляет 40% всей мировой торговли этим продуктом.

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