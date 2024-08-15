Байкал пополнили осетровой молодежью

Специалисты выпустили в озеро Байкал более 75 тыс. экземпляров молоди осетра. Осетрят вырастили на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе Главрыбвода.

В озеро Байкал выпустили более 75 тыс. молоди осетра по заказу фонда «Экология» и Россельхозбанка. Акция состоялась на средства, которые собрали около 6 тыс. клиентов банковской организации, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Молодь осетра вырастили на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе подведомственного Росрыболовству Главрыбвода. Основная задача завода — искусственное воспроизводство байкальского омуля и осетра — уникальных рыб Байкала.

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