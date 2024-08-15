Брянские таможенники «отловили» около 20 тонн рыбы непонятного происхождения

В Брянской области сотрудники мобильной группы таможни остановили автомобиль с 19,6 тыс. тонн замороженной рыбы. Сейчас властям предстоит разобраться, откуда эта продукция и как она попала в Россию.

Таможенники остановили грузовик для проверки в Карачевском районе Брянской области. Водитель по документам вез из Москвы в город Злынка 20 тонн мурманской мойвы, но ехал в противоположную от маршрута сторону, сообщили Fishnews в пресс-службе Брянской таможни.

В автомобиле таможенники нашли 10,5 тонны мойвы. Этикетки указывали, что товар привезен из Норвегии.

«Кроме норвежской мойвы, при досмотре выявлены коробки с турецким лососем, а также скумбрией и обрезками рыбы без какой-либо маркировки, — рассказал заместитель начальника Брянской таможни Павел Харитонов, — водитель предоставил подложные документы на продукцию, которые не гарантируют безопасность и качество рыбы для конечного потребителя. Предстоит установить законность ввоза продукции на территорию ЕАЭС».

Решается вопрос о возбуждении административных дел за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров и за пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС, в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги.

Продукция изъята из оборота. Перевозчику грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара.

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