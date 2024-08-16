Рыбоводы предлагают создать на Урале центр аквакультуры

Представители рыбоводных хозяйств Свердловской области на встрече с депутатами поделились идеей создания Уральского регионального центра рыбоводной аквакультуры. Такая организация могла бы обеспечивать отрасль научными данными и посадочным материалом.

Планами по развитию представители Кирюшкинского рыборазводного садкового хозяйства и Зеленоборского рыборазводного завода Главрыбвода поделились на совещании по итогам визита на предприятия депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

Одна из идей — создание Уральского регионального центра рыбоводной аквакультуры, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального парламента. Предполагается, что это позволит системно подходить к вопросам изучения уральских водоемов на пригодность к товарному выращиванию рыбы, проводить мероприятия по оздоровлению акваресурсов, оказывать консультации по внедрению современных технологий. Центр мог бы помочь и в обеспечении аквакультуры рыбопосадочным материалом.

Также руководители хозяйств обсудили с депутатами возможность организации координационного совета или рабочей группы по вопросам обеспечения экологической безопасности водных объектов Свердловской области, рыболовства, сохранения биоресурсов и среды их обитания. Такая площадка могла бы быть создана в рамках работы действующих комитетов ЗС.

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