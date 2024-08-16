Участки под аквафермы в курортных водах разыграют на торгах

Семь рыбоводных участков в акватории Черного моря в административных границах Краснодарского края выставлены на аукцион. Заявки принимаются до 16 сентября.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 5 га до 82 га расположены у побережья городов-курортов Геленджик, Анапа, Сочи, а также Туапсинского района. Все РВУ предназначены под индустриальную аквакультуру.

Стартовые цены лотов — от 61 тыс. до 1,02 млн рублей. Торги предполагается провести 23 сентября в Ростове-на-Дону. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного и совместного водопользования.

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