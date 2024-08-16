«Норебо» подключится к проекту по подготовке кадров для судостроения на Камчатке

Для того чтобы обеспечить приток молодежи в судостроительную отрасль, в Камчатском крае организован специальный класс. В этом году к проекту присоединится и компания «Рем-Нова ДВ», которая в составе рыбопромышленного холдинга «Норебо» занимается судоремонтным направлением.

Инженерный класс судостроительного профиля организован на базе средней школы № 3 Петропавловска-Камчатского. Сейчас ведется набор десятиклассников для обучения, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

Учащиеся профильного класса имеют возможность осваивать на углубленном уровне математику, физику, информатику, а также развивать инженерно-технические компетенции.

В реализации проекта школе помогает сотрудничество с вузами, также задействован формат работы с индустриальными партнерами. С этого года к проекту подключится компания «Рем-Нова ДВ» (группа «Норебо»).

«Надо констатировать тот факт, что специалистов в области судостроения мало, практически нет. А с учетом того, что флот обновляется, идут более высокотехнологичные корабли, нужно учить и готовить специалистов. В моменте этого не сделать. И, как это было в хорошие, добрые времена, чтобы у молодежи было желание пойти в эту отрасль, надо начинать со школы. Поэтому мы вводим проект наставничества», – прокомментировал генеральный директор «Рем-Нова ДВ» Владимир Вальтер.

Напомним, что о решении заняться судоремонтом на Камчатке холдинг «Норебо» объявил в 2021 г. Для этого была организована компания «Рем-Нова ДВ» и приобретены в регионе две производственные площадки. Предприятие обслуживает в том числе и рыбопромысловый флот, проводит доковые и надводные ремонты.