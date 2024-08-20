Российской рыбе расширяют дорогу в Египет

Органы ветконтроля Египта предоставили право на поставки рыбы и морепродуктов в республику еще в общей сложности 44 российским рыбоперерабатывающим предприятиям и судам.

Генеральная организация ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта расширила перечень российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, которые могут поставлять рыбную продукцию в эту страну. Допуск на египетский рынок получили еще 44 экспортера из РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

По информации ведомства, сейчас право отгружать товары в Египет имеют 133 российских предприятия и судна, занимающиеся добычей, переработкой, транспортировкой и хранением рыбы и морепродуктов. Россельхознадзор намерен продолжить работу по расширению этого перечня.

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