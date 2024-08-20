Вылов лососей к концу недели подобрался к 200 тыс. тонн

По данным на 18 августа, на Дальнем Востоке добыто 192,1 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Горбуши — самого массового вида красной рыбы — при этом поймано 130,6 тыс. тонн.

В Камчатском крае на отчетную дату рыбаки взяли около 120,5 тыс. тонн, приводит информацию Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Горбуши добыто 73,1 тыс. тонн, нерки — более 32,7 тыс. тонн. Больше всего лососей выловлено на Западной Камчатке, в том числе в Камчатско-Курильской подзоне — 47,3 тыс. тонн, Западно-Камчатской подзоне — 25,3 тыс. тонн. На восточном побережье основные объемы пойманы в Карагинской подзоне — 43 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

В Сахалинской области уловы тихоокеанских лососей достигли 32,5 тыс. тонн. Основные объемы дает рыбалка в Восточно-Сахалинской подзоне — более 23,8 тыс. тонн. Горбуши в регионе поймано 28,5 тыс. тонн.

В Хабаровском крае добыто 28,9 тыс. тонн лососей, в том числе 21,3 тыс. тонн горбуши. На материковом побережье Охотского моря при этом поймано 20,4 тыс. тонн.

Вылов в Магаданской области на 18 августа составил около 8 тыс. тонн, в Приморском крае — 1,8 тыс. тонн. На Чукотке поймано 292 тонны.

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