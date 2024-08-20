Лососеводы Шотландии надеются на рекорд по экспорту

Экспорт лосося из Шотландии в первом полугодии вырос на 41%, до 431 млн фунтов (556 млн долларов) к аналогичному периоду 2023 г. Аквафермеры рассчитывают установить рекорд по итогам года.

В натуральном выражении поставки за шесть месяцев выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., отмечают зарубежные СМИ со ссылкой на британскую таможенную статистику. По мнению экспертов ассоциации шотландских лососеводов Salmon Scotland, эти данные демонстрируют, что в 2024 г. будет зафиксирован рекорд по экспортным продажам.

За первое полугодие поставки лосося из Шотландии в Евросоюз выросли на 57% к уровню 2023 г., до 272 млн фунтов (351 млн долларов). При этом большая часть — общей стоимостью в 261 млн фунтов (337 млн долларов) — отправилась во Францию.

За весь прошедший год в эту страну было поставлено шотландского лосося на 272 млн долларов. Т есть рост за первые шесть месяцев 2024 г. составил рекордные 91%, сообщает корреспондент Fishnews.

Также увеличился экспорт шотландского лосося в Китай — на 26%, до 42 млн фунтов (54 млн долларов), Тайвань — на 41%, до 12 млн фунтов (15 млн долларов) и Сингапур — на 57%, до 4 млн фунтов (5,1 млн долларов). Общая стоимость поставок в США за первое полугодие составила 91 млн фунтов (117 млн долларов).

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