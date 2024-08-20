Важным водоемам Урала подготовят рекомендации по зарыблению

Власти Свердловской области хотят заказать эколого-ихтиологические исследования на двух водоемах. Это источники водоснабжения Екатеринбурга и Нижнего Тагила и одновременно популярные места любительской рыбалки.

Информация об открытом конкурсе на проведение исследований размещена региональным департаментом госзакупок на портале ЕИС «Закупки», сообщает корреспондент Fishnews. Речь идет о научных изысканиях на Черноисточинском водохранилище и озере Шарташ. Оба водоема входят в ООПТ областного значения и является популярными местами любительской рыбалки.

Цель исследований — «определить современное экологическое состояние водных объектов, обосновать целесообразность выполнения мероприятий по искусственному воспроизводству, разработать рекомендации по предельно-допустимым объемам выпуска водных биоресурсов и реабилитации исследуемых водных объектов».

Как писали региональные СМИ, на обоих водоемах периодически наблюдаются «цветение» водорослей и заморы рыбы. В том числе, предположительно, из-за антропогенной нагрузки.

По информации пресс-службы правительства Свердловской области, в 2023 г. завершилась очистка Черноисточинского водохранилища от донных отложений. На проект потрачено более 400 млн рублей из федерального бюджета, откачано 500 тыс. кубометров осадков. Работы по очистке озера Шарташ запланированы на 2025-2028 гг., сообщили в региональном правительстве.

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