Озера Западной Сибири выставили на аукцион

В Томской области объявлен аукцион на пять озерных участков для пастбищной аквакультуры. Заявки можно подавать до 17 сентября.

Организатором торгов выступает Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены в Томском, Молчановском и Шегарском районах.

Площадь разыгрываемых РВУ — от 2 га до 108 га. Начальные цены варьируются от 1,6 тыс. до 86,4 тыс. рублей.

Торги планируется провести 1 октября в Новосибирске. С победителями заключат договоры сроком на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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